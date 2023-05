A Pompei evento benefico per la Pet Therapy al Santobono

(ANSA) - NAPOLI, 10 MAG - Evento benefico in favore dell'Ospedale Santobono Pausilipon di Napoli per il primo anno di attività di Capasanta Restaurant a Pompei. "Un Anno tra le Stelle", questo il nome dell'evento in programma giovedì 11 maggio dalle ore 19,30 che vedrà protagonisti, accanto allo chef patron di Capasanta Paolo Del Giudice, lo chef stellato Peppe Guida, dell'Antica Osteria Nonna Rosa e il maestro pasticcere APEI Pasquale Marigliano. L'intero incasso della serata sarà donato alla Fondazione Sostenitori Ospedale Santobono ETS per finanziare il progetto di Pet Therapy "Quattrozampe al Santobono 2023" che mette a disposizione dei piccoli ricoverati la preziosa compagnia 6 cani educati da addestratori esperti. (ANSA).