Gino Sorbillo crea la "Frittatina Margherita" per Golocious

(ANSA) - NAPOLI, 09 MAG - Bucatini con pomodoro San Marzano, besciamella, provola, parmigiano, basilico, gocce di fonduta, cacio e pepe in una panatura di pizza. Ecco la "Frittatina Margherita" creata da Gino Sorbillo che l'11 maggio, per festeggiare il terzo compleanno di Golocious, "si potrà gustare gratuitamente in tutti i locali d'Italia della catena di food porn di qualità" come annunciano i promotori dell'iniziativa.

L'idea di "Frittatina Margherita" nasce dall'amicizia dei 'food influencer' Vincenzo Falcone e Gian Andrea Squadrilli, fondatori di Golocious, e il maestro pizzaiolo Gino Sorbillo per una campagna che vede il contributo artistico di Gianpiero D'Alessandro e Luca Cantore D'Amore. Si tratta di una mini Margherita; ci sono anche testi e immagini e un video trasmessi sui profili social di Golocious. La campagna #OperazioneFrittatinaMargherita vuole assumere una connotazione "glocal". "Una ricetta che combina i piatti della cultura culinaria napoletana e l'immaginario di uno street food sano e che vuole unire tradizione e innovazione" si sottolinea ancora.

(ANSA).