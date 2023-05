Verdicchio e tè cinese, serate a tema al ristorante

(ANSA) - NAPOLI, 08 MAG - Ritornano le cene a tema da Opera Restaurant di Napoli, in via Simone Martini, che celebra la primavera con due appuntamenti. Il primo, in programma giovedì 11 maggio, è con le tante interpretazioni del Verdicchio realizzate dall'azienda marchigiana Accadia che andranno ad accompagnare i piatti del resident chef Raffaele Campagnola.

Ospiti della serata saranno il degustatore Ais Steffen Wagner ed Evelyn Accadia, titolare dell'azienda di Serra San Quirico (AN) insieme al papà Angelo che l'ha fondata nel 1983.

L'altro appuntamento da segnare in agenda è quello di mercoledì 24 maggio in cui saranno protagonisti, invece, i tè cinesi selezionati da Eastern Leaves, una realtà fondata da Vivian Zhang e Lorenzo Barbieri che opera nella provincia dello Yunnan.

I tè proposti in abbinamento ai piatti di Campagnola arriveranno in parte da Lunan o dalle nebbiose foreste selvatiche di Nannuo, la montagna del té nella contea di Menghai, e in parte da altre zone della Cina. (ANSA).