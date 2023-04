Napoli, 'Giro gastronomico d'Italia' con tappa dedicata al Lazio

(ANSA) - NAPOLI, 30 APR - "Siamo arrivati alla quinta tappa e ciò ha fatto sì che il nostro menù si sia evoluto: con questa iniziativa abbiamo voluto richiamare i sapori classici della tradizione campana e italiana" dice Roberto Bianco, 32 anni, titolare - con i fratelli Salvatore (41) e Andrea (30) - di 'Riserva Rooftop', il locale di Via Manzoni a Napoli dove si è vissuto un altro momento del "Giro gastronomico d'Italia". Dopo Trentino Alto Adige, Sicilia, Calabria, Emilia Romagna, il 'Giro' si è fermato nel Lazio e si è parlato anche dell'arrivo della nuova 'Sky Lounge'.

In tavola alcuni piatti tipici della tradizione romana: polpette con salsa alla gricia, spaghetti cacio e pepe in tartufo nero pregiato, pizzicotto ripieno di carbonara d'abbacchio affumicato al rosmarino, carciofo ai carboni con vinaigrette alla romana. Il format prevede un cambio menù ogni tre mesi, con l'inserimento di una selezione delle pietanze più rappresentative delle regioni. Per tutto l'anno lo chef Davide Cannavale e il team di Riserva, dopo un'attenta sperimentazione, vanno alla scoperta di sapori e piatti tipici rivisitandoli.

Spiega Cannavale, 33 anni, un percorso cominciato nel 2007 nell'isola di Favignana e proseguito in altre isole e in Costiera Amalfitana prima di approdare a Riserva: "La cucina laziale ha come punti di forza il pecorino romano, l'abbacchio e le carni bollite. Porto le isole e il mio amore sconfinato per la mia terra, Napoli, e la cucina italiana che è sempre in evoluzione e da scoprire con prodotti magnifici". C'è anche un po' di Napoli nella tappa laziale? "Sì, in una esecuzione e in un piatto. L'esecuzione riguarda il carciofo che viene arrostito su una una bracetta e ci ricorda le domeniche a casa; porto la stessa idea partenopea in un dessert che è la 'guantiera napoletana' che ci ricorda il momento magico dell'appuntamento in famiglia con i pasticcini".

Punto di forza di un locale 'cult' specie per i giovani e diretto da Carlo Chiariello e Roberto Iriti, sono le carni. "Ma puntiamo a tutte le fasce d'età - dice Roberto Bianco - la braceria è il nostro riferimento principale con carne italiana e internazionale. Prestiamo attenzione ai prodotti locali come, per esempio, la Marchigiana del Sannio, saporita e molto intensa".

Tappa per il Lazio, ma anche l'annuncio ai giornalisti della partenza della terrazza Sky Lounge diretta da Lorenzo Ricci. "Un salotto all'aperto - spiegano i titolari del locale della collina di Posillipo - con american bar, menù bistró, musica e vista mozzafiato sullo sky line di Napoli". Per la Sky Lounge lo chef Cannavale ha creato un menù bistró vario accompagnato dai drink "mixology gourmet" ideati da Mickael Reale, Mirko Lamagna, Martino Ascione. "Arte degustativa" è il nuovo aperitivo da sorseggiare in terrazza preparato con gin, liquore all'arancia homemade, soda al kiwi chiarificato, tintura di fava di cacao.

Oppure il cocktail dolce Napul'è con gin Vesuvius, campari al babà, vermut antica formula. (ANSA).