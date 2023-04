Antonio Limone, Dieta Mediterranea per raggiungere il benessere

(di Angelo Cerulo) (ANSA) - NAPOLI, 30 APR - "Il senso della mia presenza qui è testimoniare che noi dobbiamo recuperare tutti i cibi della Dieta Mediterranea, quelli che contengono Omega-3, Omega-6, antiossidanti, perché quei cibi modificano il microbiota e danno benessere; non è banale che un ente che fa controlli per conto dello Stato possa indirizzare le produzioni verso la qualità.

Noi usciamo da una partita difficile se puntiamo sulla qualità delle nostre produzioni e oggi facciamo proprio questo". Così Antonio Limone, direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, spiega ai giornalisti la sua partecipazione all'evento gastronomico sul tema 'Tra piselli, fave, cavolfiori, la primavera è servita' da 'Ieri, Oggi, Domani' il locale di Via Nazionale a Napoli, guidato da Pasquale Casillo.

"Dobbiamo avere la possibilità di mettere in una prospettiva intelligente - identificandoli - i cibi della Dieta Mediterranea, farne un paniere e dire quali sono le qualità nutraceutiche, funzionali alla salute" aggiunge Limone nel corso dell'evento coordinato dal giornalista Giuseppe Giorgio e al quale ha partecipato lo chef stellato Peppe Guida. Spiega ancora Limone: "Dopo la pandemia abbiamo capito che il bene primario è la salute e il cibo, in questo quadro, è decisivo. Nessun farmaco garantisce certe azioni benefiche così come il cibo anche per la prevenzione, ad esempio, in oncologia. Mangiare bene è importante, se si vuole ottenere benessere ci si deve dedicare a prodotti di qualità: Oggi qui facciamo un 'inno alla primavera' con primizie del periodo".

Dunque, a 'salire in cattedra' nella trattoria-pizzeria dove operano lo chef Antonio Castellano e il maestro pizzaiolo Gaetano Quintano con la direttrice di sala Emanuela Coppola, la pasta con i piselli 'centogiorni' e gli altri prodotti presenti nell'orto tra aprile e maggio. Per i partecipanti - con i prodotti dell'Azienda Agricola "Luigi Turboli" (presidio Slow Food), del Consorzio Tutela Provolone del Monaco Dop e con i vini delle "Cantine Astroni" - Focaccia con Provolone del Monaco dop insalatina di fave e capocollo di Martina Franca; Verdure indorate e fritte (carciofi, cavolo, finocchio, asparagi e zucchine); Pasta e piselli 100 giorni; Carciofo imbottito su crema di patate e scaglie di Provolone del Monaco dop; Babà crema e fragoline. A tavola, come fuori programma, anche una pizza preparata per l'occasione dallo chef Guida - insieme con Castellano e Quintano - utilizzando la pasta e piselli del menù con pancetta e buccia di limone grattugiata. In abbinamento Colle Imperatrice Campi Flegrei dop Falanghina 2022 Colle Rotondella Campi Flegrei dop Piedirosso 2022.

Dice il patron Casillo: "In questo periodo la nostra terra ci offre prodotti con sapori e odori eccezionali e offriamo piatti legati alla tradizione. Puntiamo alle tipicità campane e alla stagionalità e i turisti mostrano di gradire queste scelte".

Pasquale Casillo amplia il discorso e aggiunge: "Stiamo vivendo un periodo storico per il turismo e speriamo che le istituzioni siano al nostro fianco e diano forza alle imprese. Oggi fare ristorazione è importante dopo la batosta del Covid: con la forte spinta del turismo stiamo facendo un buon lavoro e basta veramente poco per avere risultati ma occorre mettere in campo tutte le attenzioni e le misure giuste come l'utilizzazione di materie prime di qualità e il ricorso alla tradizione nei piatti. Alle istituzioni chiedo sicurezza e decorso urbano".

(ANSA).