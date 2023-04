Al via 'Cilento Tastes' con gli 'artigiani del gusto' e i vini

(ANSA) - NAPOLI, 22 APR - "Riti secolari, terreni fertili ed un microclima baciato dalla fortuna: il Cilento possiede una biodiversità unica al mondo, con l'enologia che fa da trait d'union tra antico e moderno, per non parlare dell'arte e della cultura: 'Cilento Tastes' vuole raccontare tutto questo, attraverso i veri protagonisti del territorio, vale a dire gli artigiani del gusto e le cantine più rappresentative del territorio". Così i promotori della kemesse, in una nota, ricordano l'appuntamento che prende il via oggi, 22 aprile, in località Cafasso, a Capaccio Paestum (Salerno), e che continuerà fino al 25 aprile, con l'apertura al pubblico dell'area permanente. Partecipano oltre 70 artigiani, con i relativi prodotti tipici, e viene allestita "Cantina Cilento" una selezione dei vini più rappresentativi del territorio; sono previsti gruppi emergenti e artisti locali "per un'esperienza 100% cilentana. L'evento è plastic free, l'allestimento è tutto green in legno riciclato e riciclabile" evidenziano gli organizzatori.

Nel Cilento, si evidenzia, "è nata la Dieta Mediterranea, e conta numerosi Presidi Slow Food, prodotti Dop e Igp, in altre parole, si tratta di un patrimonio enogastronomico di sorprendente valore. Prodotti che sicuramente hanno fatto e fanno da traino per l'economia del luogo, anche la produzione vitivinicola, contribuisce alla forza di un territorio sospeso tra storia, tradizioni ed un pizzico di magia: quella che pare aleggiare nell'aura senza tempo che avvolge il Cilento".

Quando si parla di vino, c'è tanta storia da mettere in conto: "Sono vitigni che originano dall'antica Grecia. Terreni di difficile coltivazione, ma che ben si prestano alla coltura della vite. Il Cilento è fatto di colline e di montagne, con piccole piane costiere ed il Vallo di Diano, una grande pianura interna, un tempo occupata da un lago, oggi scomparso. Un continuo susseguirsi di dorsali montuose con un fitto reticolo idrografico, dove i vitigni locali, introdotti dagli antichi colonizzatori greci, hanno trovato dimora nella natura argillosa-calcarea del terreno e nel clima di zona. Il Cilento è fatto di marne calcaree ricche di pietre, sono loro a donare ai vini una straordinaria mineralità e inevitabilmente freschezza.

Sono 10 le cantine che fanno parte della selezione "Cantina Cilento"". (ANSA).