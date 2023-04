"Premio Amarena" a Villa Fondi il 21 aprile

(ANSA) - NAPOLI, 14 APR - E' il frutto tipico delle colline di Piano di Sorrento, l'amarena. E a questo prodotto tipico è dedicata la seconda edizione del "Premio Amarena" che si terrà a Piano di Sorrento venerdì 21 aprile a partire dalle ore 19.00, presso Villa Fondi De Sangro. L'incontro punta a celebrare l'arte e la cultura del territorio (e non solo) anche l'arte del cinema, teatro, televisione, letteratura, enogastronomia, musica, tenendo anche conto delle nuove forme di comunicazione - dai social network ai blog - e le diverse contaminazioni artistiche.

La manifestazione si aprirà alle ore 19.00 con "Aspettando l'Earth Day", dove protagonisti saranno i rappresentanti della Comunità per la tutela dell'Amarena dei Colli di San Pietro.

L'obiettivo principale dell'Earth Day - che si celebra in tutto il mondo il 22 aprile - è infatti quello di sensibilizzare cittadini, istituzioni e governi alla tutela dell'ambiente: il pianeta che abbiamo a disposizione è uno ed è compito di tutti tutelarlo e rispettarlo.

L'amarena è appunto uno di quei prodotti della Penisola sorrentina su cui la comunità intende accendere i riflettori per difenderla e proteggerla. Il premio pertanto richiama in modo esplicito l'amarena, il "gioiello rosso carottese", frutto tipico della città incastonata nel cuore della Penisola Sorrentina.

A seguire - alle ore 19.30 - la premiazione della serie televisiva da record amata da giovani e adulti, "Mare fuori", che porterà in penisola dal suo cast : Giovanna Sannino (Carmela), Francesco Panarella (Cucciolo), Antonio D'Aquino (Milos), Gaetano Migliaccio (Salvo), Giuseppe Pirozzi (Micciarella), Ludovica Coscione (Teresa), Maddalena Stornaiuolo (una delle guardie carcerarie della sezione femminile dell'Ipm di Napoli).

Gli attori prenderanno parte a un vero e proprio incontro con i giovani del territorio, presentati dalla giornalista e scrittrice Anna Chiara Delle Donne e dal giornalista Biagio Verdicchio, sulle tematiche sociali trattate dalla serie: diritti, tutela dei minori, legalità, speranza.

L'evento è organizzato dall' Ass. Culturale Archimede, con il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura della Città di Piano di Sorrento, attesi infatti gli interventi del Sindaco Salvatore Cappiello, del vicesindaco Giovanni Iaccarino, del consigliere per le politiche sociali Giuseppina Esposito.

Saranno presenti con una loro testimonianza anche la professoressa Sandra Rocco, che presso l'istituto penitenziario di Poggioreale ha vissuto l'esperienza dell'insegnamento ai detenuti, e l'artista Sara Giusto, che cura laboratori artistici presso l'IPM di Nisida, proprio a contatto con quei ragazzi, da cui trae spunto la serie televisiva.

«Raccontare il mondo dentro, guardando il mare che sta fuori: questo è il senso che ha reso vincente la serie Mare Fuori. Il Premio Amarena è nato per rivolgere un'attenzione particolare verso i nuovi linguaggi della comunicazione, intrecciandoli alla realtà di tutti i giorni. Lo abbiamo visto premiando a dicembre scorso il cast di "DOC- Nelle tue mani" e dialogando con i medici che sul campo hanno combattuto la pandemia nel territorio della penisola sorrentina. Lo vedremo anche con i ragazzi di Mare Fuori, dibattendo con loro e con professionisti che da vicino hanno vissuto e vivono il contatto con l'universo delle carceri, sui temi che affronta questa serie», così Biagio Verdicchio, direttore artistico del Premio Amarena. (ANSA).