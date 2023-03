Alimentazione neo-natale tra i temi di 'Olio Capitale'

(ANSA) - TRIESTE, 11 MAR - Con lo slogan "iniziamo bene" l'associazione di olivicoltori L'Oro di Capri ha portato al centro delle tematiche di Olio Capitale, salone espositivo sull'olio evo in corso a Trieste, il tema dell'alimentazione neonatale.

Presente allo stand dell'associazione una delegazione di soci da Anacapri con esperti del settore agro-alimentare, tra cui Angelo Lo Conte: "Tramite il progetto 'Mamma Evo' - spiega in una nota - vogliamo portare all'attenzione l'importanza per i bambini, sin dai primi anni di età, di un'alimentazione ricca di acidi grassi monoinsaturi e polinsaturi. L'olio evo ha in questo una composizione simile al latte materno ed è un prodotto naturale e biologico, è importante quindi abituare il nascituro a consumare un prodotto sano e sostenibile". Secondo il nutrizionista Giampaolo Tani, "l'alimentazione con acidi grassi monoinsaturi aiuta nello sviluppo psicomotorio e visivo del bambino sin dai primi anni di vita. Inoltre, più genericamente, l'acido oleico aiuta nelle secrezioni pancreatiche ed epatiche e ha funzioni gastroprotettive. Il consumo dell'olio evo di alta qualità è importante anche per la presenza in esso dei biofenoli, con alte proprietà antinfiammatorie e antiossidanti, che proteggono dall'invecchiamento cellulare".

Il progetto dell'Oro di Capri è stato presentato anche al ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, durante la sua visita istituzionale alla fiera.

Nell'ambito del progetto 'Mamma Evo' - conclude la nota - ieri e oggi sono state donate alle neo-mamme di passaggio allo stand le prime bottiglie d'olio dell'Associazione L'Oro di Capri con i sacchetti realizzati della cooperativa La Sciuscella di Anacapri. L'iniziativa sarà ripetuta anche domani, ultimo giorno di Salone. (ANSA).