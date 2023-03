'Contaminazione' Napoli-Lima all'insegna del 'Centopelli'

(ANSA) - NAPOLI, 10 MAR - Un matrimonio fra il 'Centopelli' napoletano e gli ingredienti del 'ceviche' peruviano: c'è anche questo nel ristorante 'Confini', a Pozzuoli, dove, spiega il cuoco Giuseppe Mellone, 37 anni, l'universalità della cucina viene declinata in tanti piatti a partire dal connubio fra la trippa della Pignasecca e le marinatura con le fantasie di Lima. In occasione della presentazione di quello che diventerà un percorso degustazione con 8 portate, i tre giovani soci - Antonio Ippolito e Giovanni Conturso, entrambi di 30 anni, e Carmine Ferrara, di 27 - hanno spiegato anche il senso di un nome che di confini non vuole averne. "Non mettiamo limiti a ciò che portiamo in tavola - spiega Antonio - non poniamo limiti al gusto e alla bevuta - proponendo, ad esempio, il Sakè - esaltando i crudi napoletani ma con uno sguardo attento al mondo. La nostra è una proposta 'World wide kitchen'. E' una nostra filosofia anche di vita.

Siamo contro le barriere e il razzismo".

Al 'confine' con Napoli, il locale nasce circa 7 mesi fa per volontà dei tre giovani imprenditori, uno dei quali, Antonio, viene fuori da una dura esperienza con le sfide della criminalità che, tuttavia, non gli hanno fatto perdere il sorriso. "Sono stato costretto 7 anni fa ad andare via con la mia famiglia, ad Ibiza, dopo aver denunciato gli estorsori per la mia precedente attività di ristoratore, ma ora ho fiducia nella mia 'nuova' vita". E, dunque, sul terreno della contaminazione e dell'universalità, 'Confini', è stato spiegato nell'incontro con i giornalisti, propone Frozen Oyster Martini, Frozen vegetale con foglia di ostrica e sfera di avocado (abbinamento Konishi Hiyashibori Gold), Anguilla in cialda, Salmorejo Smoked, e poi, come terza portata, Croquetas Lime, zenzero e basilico (abbinamento Sauvignon Blanc 2022 Cloudy Bay) e, quarta portata, Ceviche di Trippa. Il sorbetto al lime e zolfo introduce Gyoza Nerano (provolone del Monaco, zucchine e altri ingredienti) e Gyoza Parmigiana, per poi giungere (settima portata) allo Spaghettone cacio, pepe e pere (abbinamento La Scolca d'Antan Spumante metodo classico Brut 2009). Infine, gelato affumicato-Dessert al mascarpone e amarena (abbinamento Kodakara Yuzu). Fuori menù la sorpresa di polpette napoletane.

"Faccio una cucina istintiva ma fortemente razionale" dice lo chef Mellone. Una contraddizione? "Sì, è tutta una contraddizione... La mia eredità di pasticceria e gelateria mi induce a essere una persona precisa, pignola, studiosa ma la cucina è anche un atto umano e varia al variare degli umani e questo è il fascino che mi ha indotto a diventare cuoco girando il mondo". Una lezione 'socratica' dallo chef: "Il linguaggio della cucina è un percorso di grande ignoranza, faccio una cucina in partenza con tanto da ricercare, per emozionarsi".

