Alla riscoperta della tradizione con 'Sua Maestà' la Genovese

(ANSA) - NAPOLI, 21 FEB - "Sono entrati nella guida 'Mangia & Bevi' de Il Mattino perché fanno una buona cucina di tradizione.

Come piatto dell'anno avremmo potuto sceglierne uno innovativo, particolare, di qualche chef emergente. Invece abbiamo deciso quest'anno di premiare la tradizione perché la stanno premiando i consumatori che amano finalmente tornare ai piatti del passato. Certo, rivisti in una forma contemporanea, con qualche ingrediente particolare e magari alleggeriti. C'è una sana tendenza al ritorno dei piatti della grande tradizione classica napoletana". Così la giornalista Santa Di Salvo (curatrice con Luciano Pignataro della guida) ha spiegato, in un incontro, il riconoscimento alla trattoria-pizzeria napoletana 'Ieri, Oggi, Domani' del Premio 'Piatto dell'Anno' ottenuto dal locale di Pasquale Casillo con la 'Genovese'. "La fanno davvero bene, con cura e grande attenzione e seguendo i canoni codificati da ricette che troviamo nei grandi ricettari classici" ha aggiunto la giornalista nell'incontro al quale, fra gli altri, hanno partecipato il presidente della Banca di credito cooperativo, Amedeo Manzo, la presidente della IV Municipalità, Maria Caniglia, la cantante Francesca Curti Giardina, il titolare della GB Agricola che produce, col marchio Gaia, la Cipolla Ramata di Montoro (Avellino) per la quale si lavora in direzione dell'Igp (oggi c'è il Marchio collettivo geografico).

Un'occasione per celebrare il piatto iconico con l'armonia fra cipolle, carne e pasta con un menù dedicato. Eccolo: Tocchetti di frittata di cipolla ramata di Montoro, Zuppa di cipolle alla contadina con quadrotto di focaccia nel rutiello, Zito spezzato Gerardo di Nola alla genovese (utilizzando sempre la cipolla ramata), Sorbetto al sedano, Guancia di manzo alla genovese con insalatina di verza carote e yogurt, Tarte Tatin di cipolla caramellata con gelato al parmigiano e sale maldon (in abbinamento Falanghina spumantizzata 'Bora' e 'Maestrale' dell'Azienda agricola Capo Tre Venti, Catalanesca del Monte di Somma Igp della Cantina Tizzano, Gocce d'Ambra Passito della Casa D'Ambra).

Celebrazione, dunque, nel segno della tradizione. Ha detto il patron Pasquale Casillo: "Come si raggiunge un risultato così importante? Ci vuole passione, perseveranza, maniacalità nella ricerca dei dettagli. La Genovese finalmente è arrivata sul podio; ovviamente la materia prima è fondamentale, ed è la Cipolla ramata di Montoro, poi occorre il muscolo di Scottona e, infine, c'è un ingrediente che fa parte del sugo ma che non sveliamo invitando i consumatori a individuarlo. Qui facciamo la classica cucina napoletana di ieri con la ricerca di oggi e con prodotti di eccellenza del territorio campano". Casillo ricorda che nel 2022 c'è stato il riconoscimento da parte del Gambero Rosso con due Gamberi per il settore delle migliori trattorie italiane. In cucina lo chef 40enne Antonio Castellano. "Il riconoscimento ci da' ancora più forza per riscoprire la tradizione" ha detto. "Oltre alla Genovese, facciamo il classico ragù napoletano, la pasta e patate e quello che ci offre il mare. Dai turisti, e dai napoletani, arrivano le richieste dei piatti tradizionali".

La 'festa' per il premio ha messo in campo anche il legame fra musica e cucina, un binomio, ha spiegato Francesca Curti Giardina sottolineando la sua presenza, che funziona sempre.

"Per me la cucina è un po' come la musica, deve essere vissuta intensamente. Desidero condividere il cibo in amicizia e convivialità" ha aggiunto la cantante che il 10 marzo si esibirà a Napoli nel concerto 'Sirena senza voce' nel Cinema Teatro America Hall. Ma quanto resiste della tradizione delle nostre nonne nei piatti di oggi? "In alcuni nuclei familiari resiste abbastanza" è l'opinione dell'artista la quale ha proseguito: "Vengo da una famiglia in cui la tradizione continua a vivere".

Cucina come la musica, tradizione e innovazione? "Sì, sono impegnata nella canzone classica napoletana riadattandola in maniera nuova ma senza allontanarmi dalla ricchezza del passato.

Occorre sempre riscoprire e coltivare la musica tradizionale napoletana". (ANSA).