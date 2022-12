Camaleonte, ecco la Guida dei Caffè e delle Torrefazioni

(ANSA) - NAPOLI, 17 DIC - Una Guida che scheda, analizza e recensisce diverse centinaia di caffè, divisi per regioni, torrefazioni, metodi di estrazione, aromi e sensazioni gustative; dopo la sua versione App ha ora anche una versione cartacea a marchio Mondadori Electa ed è stata presentata a Napoli. L'evento ha visto la partecipazione di diversi torrefattori e addetti del settore. A moderare l'incontro il giornalista Luciano Pignataro; ospite lo chef bi-stellato Gennaro Esposito. La Guida del Camaleonte di Andrej Godina e Mauro illliano si apre con il racconto della filiera del caffè: dalla storia alla botanica, dalla produzione in piantagione alla geografia dei consumi, dalla tostatura a diversi metodi di preparazione, dal decaffeinato al monoporzionato, dalle tecniche di assaggio alla descrizione del 'flavore' (la combinazione di aromi, gusti e sensazioni tattili percepiti all'assaggio).

Il focus della pubblicazione è il percorso tra le diverse realtà italiane, suddivise per regione, con la presentazione delle torrefazioni selezionate: ogni scheda comprende le informazioni di contatto, una breve storia dell'azienda, lo stile produttivo e la presentazione dei caffè sottoposti ad assaggio (con voto da 1 a 5 Camaleonti), i simboli che evidenziano le principali caratteristiche in base al flavore (ad esempio, la presenza di note di cioccolato, miele, nocciole, liquirizia, lime e altro) e una descrizione analitica del prodotto: tipologia (grani, macinato …), caratteristiche (origini e metodo di lavorazione), colore di tostatura, flavore e le eventuali certificazioni.

Una sezione è dedicata alle Coffee Academy, centri di formazione indipendenti oppure presso torrefazioni e costruttori di macchine espresso, che offrono programmi di corsi e percorsi formativi sul caffè rivolti ai professionisti e ai coffee lover.

La Guida comprende un glossario, che raccoglie le definizioni dei termini tecnici più spesso ricorrenti nel mondo del caffè, della tostatura, dell'estrazione in tazza e della degustazione.

Per il nome del volume, Guida del Camaleonte, gli autori si sono ispirati alla capacità tipica del camaleonte di cambiare colore e di mimetizzarsi nel contesto in cui si trova; Godina e Illiano sottolineano così la poliedricità del caffè e valorizzano la complessità delle sue caratteristiche sensoriali che variano in base alla specie botanica, ai colori della tostatura e ai metodi di estrazione. "Il caffè è uno dei prodotti più consumati al mondo, tuttavia resta una bevanda poco conosciuta - sottolineano -Questa guida vuole valorizzare e diffondere la grande ricchezza di proposte e di stili che caratterizza l'universo del caffè in Italia. Dopo il lancio dell'App, già disponibile sugli store Android ed Apple, abbiamo ritenuto essenziale realizzare anche un libro, che consentisse una maggiore condivisione dei contenuti ed una più semplice fruizione da parte degli addetti al settore come dei semplici bevitori di caffè. La Guida diventa così uno strumento alla portata di tutti, un bene comune. Siamo pertanto orgogliosi che proprio Mondadori abbia sposato il nostro progetto, garantendo a quest'opera tanto innovativa quanto rivoluzionaria la massima diffusione su tutto il territorio nazionale". (ANSA).