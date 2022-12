Sorì, non solo bufala: dalle tendenze degli chef alla burrata

(ANSA) - CASERTA, 07 DIC - Dalla "regina", la mozzarella di bufala campana dop, alle sue tante "sorelle", come la ricotta e la sempre piu' gettonata burrata di bufala campana. E ancora i prodotti di latte vaccino come il fiordilatte, i tanti tagli per pizzaioli-gourmet, ma anche per aspiranti artigiani della pizza.

Sono numerosi i prodotti realizzati e distribuiti in Italia ed esportati in tutto il mondo dall'azienda casearia Sorì, che con la sua produzione riesce a rispondere a quelle che sono le esigenze e le tendenze del mercato, ovvero le richieste di consumatori e produttori, tenendo un livello di qualità alto.

"Perché la sfida di oggi è sulla qualità" dice Gaetano Sorrentino, uno dei patron dell'azienda. "La tendenza prevalente vuole oggi tutto ciò che è ispirato alla tradizione casearia campana. In Italia e nel mondo c'è sempre più richiesta di prodotti di alta qualità e possibilmente freschi, e noi riusciamo ad inviarli in tempi stretti, 1-3 giorni in Italia ed Europa, 30 giorni nel resto del mondo ma congelati".

Tra le specialità maggiormente richieste la burrata di bufala campana, una new-entry che negli ultimi tempi registra un trend fortemente in crescita. (ANSA).