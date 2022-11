La Taverna a Santa Chiara lancia una sfida etica e sociale

(ANSA) - NAPOLI, 17 NOV - E' una vera e propria "sfida sociale" quella che, in queste settimane, viene proposta da La Taverna a Santa Chiara, nel centro storico di Napoli. Una serie di cene a tema dedicate al mondo dell'agricoltura e delle piccole produzioni artigianali. "Per me fare cibo, oggi - chiarisce Nives Monda, titolare, con lo chef Potito Izzo, della struttura - è un atto politico e significa fare delle scelte.

Non è più possibile mettere nel piatto qualcosa che non abbia una connotazione etica. La nostra sfida è raccontare i singoli tasselli della filiera alimentare, partendo proprio dalle primissime posizioni". Tra i protagonisti dei menu "buoni e giusti" della Taverna, Anna Zeppetella di Masseria del Sesto, di Pietravairano, in provincia di Caserta, impegnata nel recupero del Lupino gigante di Vairano, Ciro Pirone di Ru Casa, azienda agricola a Dugenta, in provincia di Benevento, coltivatore di grani antichi, Gioacchino Orlando, del pastificio Casa del Tortellino di Angri, Giuseppe Schisano del Birrificio Sorrento, con due proposte artigianali: la chiara Syrentum, con bucce fresche di Limoni di Sorrento IGP e la Parthenope, scura, alle noci di Sorrento.

Tra i piatti dedicati ai piccoli produttori, Potito Izzo, chef della Taverna, propone taglieri con lupini e Lupinese, una sorta di maionese realizzata con il Lupino gigante di Vairano, mentre, tra i primi, Ziti alla pizzaiola, con pomodoro e origano.

