A Priora di Sorrento la 41ma edizione della sagra dell'uva

(ANSA) - NAPOLI, 30 SET - Da sempre Priora, frazione collinare di Sorrento, accoglie la sagra dell'uva e quest'anno dall'1 al 3 ottobre, si svolgerà la 41ma edizione della Festa dell'Uva, che richiama nel borgo rurale, numerosi visitatori per vivere il folclore legato al rito della vendemmia.

L'iniziativa si svolge in occasione della Festa della Madonna del Rosario e prevede un programma di appuntamenti tra enogastronomia e spettacoli.

Si parte il primo ottobre, alle ore 20, con l'apertura di stand espositivi con prodotti tipici, artigianato e piatti della tradizione. Alle ore 20.30, lo spettacolo musicale della compagnia "Soleluna - Anima popolare". Il 2 ottobre, alle ore 15.30, ci sarà la processione con la statua della Madonna del Rosario lungo le strade del borgo. In serata, a partire dalle ore 20, intrattenimento con artisti di strada e, alle 21, l'esibizione della band "Four Notes". L'indomani, alle ore 9.30, una dimostrazione del processo di trasformazione dell'uva con la partecipazione dei bambini delle scuole di Sorrento. Alle ore 20, la musica della band "Sorvida Experience" e a seguire lo spettacolo di cabaret con il comico napoletano Mariano Bruno.

(ANSA).