Ritorna la Pizza a Metro a Vico Equense

(ANSA) - VICO EQUENSE, 27 SET - Saranno tre giorni tutti dedicati alla pizza , dal 2 al 4 ottobre.

Una kermesse che punta a far riscoprire il gusto della Pizza di Vico Equense. Un countdown a impreziosire l'attesa di vivere intensamente l'appuntamento con il mondo della "pizza a metro". La manifestazione intende valorizzare la filiera di cui la pizza rappresenta la punta di diamante, un importante strumento culturale, turistico ed economico che può costituire una concreta e proficua opportunità di esportazione del brand "Made in Vico".

""Pizza a Vico" non è solo turismo ma beneficenza e soprattutto formazione ed opportunità lavorative per il territorio" hanno dichiarato gli organizzatori. Così una parte del ricavato dell'evento verrà devoluto all'Emporio Solidale (un mercato solidale), che verrà inaugurato il prossimo 3 ottobre a via Nicotera a Vico Equense. L'obiettivo della manifestazione è anche quello di qualificare il lavoro del pizzaiolo formando i ragazzi delle scuole alberghiere. In questa direzione va la donazione di un forno all'Istituto Alberghiero IPSSAR "De Gennaro". I pizzaioli di Vico Equense terranno dei corsi curriculari ed extracurriculari con l'obiettivo di tramandare le regole della buona pizza vicana e mantenere viva la tradizionale attività del pizzaiolo, e allo stesso tempo 'sfornare' degli altri pizzaioli che lavorino secondo i dettami della "pizza a metro", particolarità della tradizionale pizza vicana. (ANSA).