Pizza gourmet e lounge bar, Napoli sperimenta matrimonio

(ANSA) - NAPOLI, 27 MAG - Il dato più significativo e che certifica la fase positiva dell'operazione è il passaggio dei dipendenti da 8 a 16 in pochi giorni. Nell'annunciarlo Giuseppe Vesi, pizzaiolo con la passione del prodotto gourmet, non nasconde la sua soddisfazione: "Abbiamo aperto qui in Via Luca Giordano a Napoli con un esperimento che speriamo possa dare presto ulteriori frutti: mettere insieme la pizza gourmet con il lounge bar". Cambia pelle, dunque, e non è solo un trasferimento fisico nella nuova sede col marchio "Giuseppe Vesi - Pizza G & Aperitif". Il concept è un luogo aperto, un salotto sul boulevard di una delle strade più rappresentative della città.

L'attenzione sulla pizza, sui nuovi impasti, sulla possibilità di assaggiare più gusti servendo la pizza a spicchi, se possibile viene aumentata, grazie al lavoro di ricerca dello chef Vesi e della 'brigata' a cui è legato (direttore Francesco Colicchio, pizzaiolo Diego Aquino).

"L'idea è quella di fornire una più ampia scelta - spiega Giuseppe Vesi, 56 anni, pizzaiolo da quando aveva 16 anni - a cominciare dal drink e proseguendo con il 'pairing' da abbinare tra cocktail e pizza. Si potranno degustare diverse golosità finger food". Insomma pur mantenendo l'offerta tradizionale il nuovo corso di Giuseppe Vesi "accoglie l'idea di uno spazio aperto anche un pubblico più green che ha solo voglia di bere un drink e fare due chiacchiere".

Mozzarella di bufala e tartufo, pistacchio e ricotta, stracciatella, gorgonzola e miele, caprese, 'nduja e pecorino sono alcune delle proposte del pizzaiolo che da anni ha scommesso sulla farina biologica italiana: "L'idea del 'matrimonio' tra pizza gourmet e lounge bar mi è stata suggerita da mio figlio pizzaiolo che lavora a Londra. Spero di continuare a coniugare con successo questo abbinamento". (ANSA).