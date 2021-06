Guida di Repubblica su Capri, tra interviste ed itinerari

(ANSA) - NAPOLI, 29 GIU - Interviste a testimonial, itinerari naturalistici per scoprire ogni scorcio da sogno, centinaia di indirizzi del gusto e dello shopping. È la nuova Guida di Repubblica dedicata all'isola di Capri che, con i suoi due comuni di Capri e Anacapri, è la perla del Golfo di Napoli. Il volume racconta l'isola azzurra attraverso innumerevoli punti di vista inediti. E allora le tan-te sezioni sono un susseguirsi di volti, storie, racconti, fotografie di paesaggi mozzafiato che riempiono gli occhi. Aprono il volume l'intervista al testimonial Peppino di Capri, il racconto inedito di Antonio Monda e l'articolo sulla storia dell'isola di Guido Barendson.

Gli itinerari d'autore poi raccolgono le interviste inedite a grandi personaggi che amano Capri, da Lina Wertmüller a Liliana Cavani, da Christian De Sica ad Alessandro Preziosi, da Emanuele Trevi a Diego De Silva, da Roberta Capua a Maurizio Casagrande, fino a Costanzo Celestini, Isa Danieli, Tosca D'Aquino e Martha de Laurentiis, ma anche Gabriella Pession, Michele Ponte-corvo Ricciardi, Massimo Ranieri e Pietro Valsecchi e Camilla Nesbitt.Gli itinerari culturali passano invece in rassegna i grandi scrittori, registi, musicisti e artisti che hanno amato l'isola e una ricca selezione di foto d'epoca ne racconta la storia fin dall'Ot-tocento. Le sezioni delle passeggiate e degli itinerari naturalistici e storici conducono alla scoperta di tutto il bello che la Capri di oggi offre, tra reperti archeologici e musei, spiagge e architetture da sogno, percorsi di trekking e giardini da scoprire. "Il futuro di questa isola meravigliosa, passa attraverso le sue stradine, attraverso i suoi angoli di charme, attraver-so le sue grotte e i suoi faraglioni, attraverso i suoi straordinari alberghi e i suoi imperdibili profumi e richiami gastronomici. E si esalta con la voglia di restituire a Capri ed Anacapri lo scettro di regine del Tirreno, di ambasciatrici dell'Italia nel mondo", scrive il direttore delle Guide di Repubblica, Giuseppe Cerasa, nella sua introduzione; mentre il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nella sua prefazione descrive l'isola come "una meta di villeggiatura in grado di far innamorare turisti da tutto il mondo, desiderosi di godere delle bellezze paesaggistiche e naturalistiche e di sperimentare la cordialità e l'ospitalità degli abi-tanti, testare la genuinità della sua cucina, acquistare i prodotti tipici dell'artigianato locale".Inoltre, la sezione dei volti raccoglie 28 interviste ai personaggi più significativi dell'isola, mentre gli itinerari del gusto illustrano prodotti tipici e specialità gastronomiche.

Completano il volume le ricette degli chef dell'isola e i capitoli con i consigli su dove mangiare, dove dor-mire e dove comprare, con centinaia di indirizzi segnalati (ANSA).