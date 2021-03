Gennaro Bottone, 'coccole' dolci a Pasqua contro lo stress

(ANSA) - NAPOLI, 20 MAR - Il maître chocolatier napoletano Gennaro Bottone anche quest'anno reinterpreta la tradizione dolciaria in vista della Pasqua. A partire dalla "Colomba Gran Cioccolato.

Lievitazione naturale, burro di centrifuga, impasto al cacao con note di pasta d'arancia, gocce di cioccolato al latte e fondente e ricoperta da uno strato di cioccolato fondente al 70%: nella confezione anche un vasetto di crema spalmabile Nocciola Dark per rendere ancora più golosa la tasting-experience.

Immancabili poi le uova di Pasqua. Bottone propone le Gran Pistacchio, realizzate con pistacchio verde selezionato di Bronte DOP, un presidio Slow Food. Anche la superficie dell'uovo, che è disponibile in tre diversi formati, da 400g, 550g e 1 Kg, è ricoperta di granella di pistacchio selezionato di Bronte DOP.

"Ancora di più, in questo periodo di privazioni e restrizioni, non possiamo rinunciare ad assaporare i piccoli piaceri della tradizione pasquale" dice Bottone. "È per questo che ci impegniamo ancora una volta per fare in modo che in tutte le case si possa vivere un'atmosfera calda, gioiosa e 'dolce', anche grazie alle nostre creazioni artigianali". (ANSA).