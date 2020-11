Vincenzo Guarino termina collaborazione al Mandarin Oriental

(ANSA) - NAPOLI, 12 NOV - Vincenzo Guarino, chef campano pluripremiato, chiude un capitolo felice e di successo della sua carriera, quello che lo ha visto executive chef presso il Mandarin Oriental Lago di Como.

"La mia avventura presso il Mandarin Oriental termina allo scadere di questa stagione" - scrive Guarino, e aggiunge: "E' stata un'esperienza intensa quella che ho vissuto a Como, dove ho avuto la possibilità di misurarmi con una nuova, importante sfida. L'ho fatto così come amo lavorare: con grande gioia ed entusiasmo. La carriera dello chef è in continua crescita ed evoluzione. Così come nel suo percorso professionale Guarino guarda, instancabile, sempre a nuovi traguardi, nei rapporti con i suoi collaboratori riesce, con naturalezza, a far emergere e ad evidenziare le doti di ognuno.

"Nel congedarmi dal mio incarico, non posso fare a meno di dedicare alcune parole di ringraziamento ai meravigliosi ragazzi e ragazze della brigata di cucina. - leggiamo nel suo commiato - "A loro auguro un percorso ricco e appassionante, nel quale abbiano la possibilità di imparare e di migliorarsi, animati dalla stessa curiosità e dallo stesso impegno che ho visto profondere in ogni singolo giorno di lavoro al mio fianco." Non mancano, naturalmente, i ringraziamenti al Mandarin Oriental: "Per la fiducia che ha riposto in me nell'affidarmi questo incarico. Ho ricambiato con tutto l'amore, la dedizione e l'entusiasmo che, da sempre, riservo al mio lavoro." (ANSA).