Canzone napoletana riparte da e-commerce

(ANSA) - NAPOLI, 20 MAG - In attesa del ritorno all'attività concertistica, la canzone napoletana trova nell'e-commerce una prima risposta alla crisi da coronavirus: è online Napulitanata Store, un negozio digitale che propone prodotti ispirati al repertorio musicale partenopeo.

Promossa dall'associazione, che anima l'omonima sala da concerto di piazza Museo, l'iniziativa vede protagonista un gruppo di giovani creativi e artigiani, che hanno dato letteralmente forma a versi e immagini di canzoni napoletane famose.

I prodotti attualmente disponibili sono quindici e compongono quattro differenti segmenti tematici. Come lascia intuire il suo nome, la linea di moda e accessori "La Lazzarella" evoca la canzone del duo Pazzaglia-Modugno e, più precisamente, l'immagine di copertina dello spartito pubblicato nel 1957. È da lì, infatti, che Assia Climaco è partita per creare il pattern, naturalmente dominato da fiori blu, che caratterizza una camicetta, una borsa e una shopper. La linea sarà sviluppata in chiave femminile riprendendo altri brani dedicati a donne, per esempio Reginella, Maruzzella e Cerasella.

I grandi classici dell'epoca d'oro sono invece al centro le linee di t-shirt "A cartulina", curata da Alfredo Franciosa, e "Canzoni illustrate", curata da Passioni Illustrate e Napulitanata. Sono sette i modelli in vendita, che richiamano evergreen come 'O surdato 'nnammurato e Funiculì funiculà.

Si intitola, poi, "Canzoni di rame" la linea curata da BatùGioie che propone, appunto, gioielli in rame con riferimenti alla musica popolare oltre che a canzoni classiche come 'A sirena. Da segnalare, infine, anche la disponibilità di cinquetipi di mascherine anti-contagiopersonalizzate con versi di evergreen come "Anema e core" e "Santa Lucia luntana".

"Il lancio di un e-commerce rappresenta una delle prima soluzioni digitali verso cui orienteremo la nostra attività.

Riteniamo che la canzone napoletana debba sfruttate tutte le opportunità offerte dal web per progettare il proprio futuro" hanno dichiarato Mimmo Matania e Pasquale Cirillo dell'associazione Napulitanata.