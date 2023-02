Export: intesa Orientale-Coldiretti per mercati Asia e Africa

(ANSA) - NAPOLI, 06 FEB - L'università degli studi di Napoli l'Orientale e la Coldiretti di Salerno insieme per sostenere lo sviluppo dell'export nei Paesi arabi, in Asia e in Africa. E' l'obiettivo del protocollo d'intesa siglato oggi.

"È una missione di grande importanza quella di allearci con le realtà produttive locali, in questo caso ebolitane, fornendo le competenze richieste di inglese e arabo per la crescita del settore agricolo nei nostri terreni ebolitani - spiega il rettore Rettore Roberto Tottoli - L'Orientale, che mira a una diffusione dei propri saperi sempre più estesa, è uno dei più importanti proprietari terrieri della piana del Sele e siamo orgogliosi di poter operare per il bene della comunità insieme a una associazione di prestigio come la Coldiretti Salerno. Questo è senz'altro un primo passo significativo del nostro impegno nella piana del Sele e dell'imminente valorizzazione dei nostri beni".

"L'intesa con l'Orientale rafforza l'obiettivo di Coldiretti nell'ambito della strategia europea "Akis - Agricultural Knowledge and Innovation Systems". Con il contributo del prestigioso Ateneo, le aziende agricole, in particolare quelle della quarta gamma, potranno rafforzare la presenza nei mercati esteri - aggiunge il presidente della Coldiretti, Vito Busillo - con un'attenzione specifica a quelli asiatici e arabi. Un prodotto di eccellenza come la rucola della Piana del Sele IGP, che ha enormi potenzialità di crescita, potrà contare sul supporto scientifico dell'Orientale nel corretto utilizzo delle lingue. Si tratta di una novità assoluta per il nostro sistema, che puntiamo a rafforzare nei prossimi anni". (ANSA).