Autonomia: De Luca, dopo la Consulta serve ragionevolezza

"È tempo di ragionevolezza e buon senso. La pronuncia della Consulta va esattamente in queste direzioni: afferma che l'autonomia differenziata è in Costituzione, ma è la legge che è stata approvata che non va".

Lo ha detto il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine di un incontro con gli amministratori dell'Alta Irpinia svoltosi a Sant'Angelo dei Lombardi.

"Il superamento del referendum - ha poi aggiunto De Luca - impone ora una discussione nel merito, senza battaglie ideologiche, come ho sempre sostenuto, sui Lep e i finanziamenti per garantire uguali diritti a tutti i cittadini italiani: su questo dobbiamo incalzare e convincere il governo ad approvare una nuova legge rispettosa dei vincoli posti dalla Consulta".





