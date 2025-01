Terzo mandato: De Luca, 'confido su decisione della Consulta'

"In questi anni abbiamo sottratto alla marginalità le aree interne come l'Alta Irpinia: anche per questa ragione dico che il lavoro enorme che abbiamo prodotto non deve essere interrotto e deve continuare". È 'unico accenno che indirettamente il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, concede ai cronisti che lo interrogano sul terzo mandato, a margine del suo incontro con sindaci e amministratori dell'Alta Irpinia svoltosi stamattina a Sant'Angelo dei Lombardi. Successivamente, nella intervista pubblica al direttore di Itv, Franco Genzale, De Luca ha aggiunto "di confidare nella decisione che assumerà la Corte Costituzionale" e, in riferimento al caso del presidente del Veneto, Luca Zaia, in corsa per il quarto mandato e sostenuto dal suo partito, ha sottolineato: "Zaia sta in un partito nel quale evidentemente non ci sono molti cafoni, io sto in un partito nel quale ci sono fin troppi cafoni".

Sui temi del territorio, De Luca ha poi valorizzato il lavoro della regione Campania a favore delle zree interne: "Soltanto per viabilità e mobilità abbiamo investito un miliardo di euro: risorse che l'Irpinia non ha mai visto". Il governatore ha poi confermato gli impegni che riguardano il completamento di opere fondamentali, "come la Lioni-Grottaminarda, l'elettrificazione della linea ferroviaria Salerno-Avellino-Benevento e la terza corsia del raccordo autostradale Avellino-Salerno". Dura la posizione di De Luca sulle origini della crisi idrica che da mesi soffre la provincia di Avellino: "Anni di gestioni all'insegna di porcherie clientelari -dice riferendosi alle gestioni dell'Alto Calore- i cui responsabili andrebbero fucilati alla schiena".



