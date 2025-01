Maltempo: riunione in prefettura Napoli, misure per i senzatetto

Una riunione per fare il punto sul maltempo che interessa Napoli e l'area metropolitana si è tenuta nel pomeriggio, convocata dal prefetto Michele di Bari, presenti i sindaci, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, l'Asl, il 118 e tutti i soggetti interessati.

Per quanto attiene al capoluogo, il forte vento ha causato il distacco di parte di alcune alberature in zona Vomero che hanno danneggiato auto in sosta. I Comandi dei vigili del fuoco e della polizia locale "sono prontamente intervenuti - si legge in una nota della prefettura - per scongiurare problemi alla sicurezza delle persone e alla viabilità. È in atto il continuo monitoraggio del territorio per tutelare la pubblica e privata incolumità". Sono stati compiuti interventi anche rispetto alle varie segnalazioni giunte "su problematiche del patrimonio boschivo, di cartelloni pubblicitari e si sta operando anche rispetto alla caduta di calcinacci dagli edifici".

Con riferimento alla provincia, "i Vigili del fuoco, con il supporto della Polizia locale e dell'ufficio tecnico del comune di Cardito hanno assicurato gli interventi urgenti e il temporaneo allontanamento di 4 famiglie in prossimità dell'area interessata da una voragine verificatasi in loco le cui cause sono in corso di accertamento".

Non sono state evidenziate altre particolari criticità nei comuni dell'area metropolitana, che stanno valutando la possibilità di adottare ordinanze di chiusura al pubblico di parchi e cimiteri per il pericolo causato dal forte vento, come già disposto dal Comune capoluogo.

L'assessorato al Welfare del Comune di Napoli ha attivato, a partire dal primo dicembre 2024, analogamente a quanto concordato nelle riunioni del Tavolo prefettizio sui senza fissa dimora, un piano dedicato. Sono stati messi a disposizione 1.500 zainetti con kit personali e coperte termiche che vengono distribuiti agli homeless dalle associazioni di volontari e presso il centro diurno di Via Tanucci il quale dispone ora di 50 posti in più e il cui orario di apertura notturno è stato anticipato in considerazione delle rigide temperature di questi giorni.

Dalla serata di domani, resterà aperta ,durante tutte le 24 ore, la stazione della metropolitana Museo per offrire ricovero a coloro che ne abbisognano. Le Forze dell'ordine e la Polizia locale pattugliano il territorio anche per intercettare persone senza fissa dimora in difficoltà.

L' Asl Napoli 1 ha incrementato il numero dei posti letto presso il pronto soccorso per fronteggiare l'emergenza influenza e freddo che colpisce soprattutto soggetti fragili e anziani.

Sul fronte della viabilità, la Polizia Stradale sta compiendo i necessari controlli, tenuto conto del forte vento che potrebbe creare difficoltà negli spostamenti.

I trasporti marittimi registrano criticità per le isole di Capri e Procida e per Sorrento.

L'Enel sta intervenendo su alcuni disservizi connessi all'erogazione elettrica causati dal maltempo.



