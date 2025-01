Assessore Trapanese: "La nostra priorità è proteggere i fragili"

A causa dell'emergenza freddo che sta colpendo la città di Napoli e dell'ulteriore abbassamento delle temperature previsto per le prossime ore, l'assessore al Welfare del Comune di Napoli, Luca Fella Trapanese, ha deciso di aprire la stazione della metropolitana 'Museo' per offrire riparo notturno ai cittadini senza dimora. L'iniziativa sarà attiva per una settimana, dalle 22 alle 6 e si inserisce nel quadro delle azioni straordinarie messe in campo per fronteggiare le temperature particolarmente rigide di questi giorni e garantire un luogo sicuro e caldo alle persone più vulnerabili.

"La nostra priorità - spiega l'assessore Trapanese - è proteggere le vite delle persone più fragili e assicurare loro un rifugio durante queste notti gelide. L'apertura della stazione Museo è un gesto concreto di solidarietà e responsabilità che dimostra l'impegno della nostra città per non lasciare nessuno indietro. Invitiamo tutti i cittadini in difficoltà a rivolgersi ai servizi sociali o ai punti di accoglienza attivi sul territorio attraverso le unità di strada.

Questa misura straordinaria è un esempio di come Napoli sappia rispondere alle emergenze con sensibilità e spirito di comunità".

L'iniziativa, in collaborazione con ANM, prevede l'apertura notturna della stazione attraverso il presidio della vigilanza privata. Il Comune "ringrazia il direttore Francesco Favo per l'immediata disponibilità".

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare i Servizi Sociali del Comune di Napoli: il numero di telefono fisso è: 081.18916811 (attivo tutti i giorni, dalle ore 8 alle ore 20), la mail della centrale operativa è: centralesenzadimora@gmail.com oppure sos.senzadimora@comune.napoli.it. Per tutti i riferimenti è possibile consultare il sito ufficiale www.comune.napoli.it.





