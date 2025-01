Conte, Kvaratskhelia ha chiesto cessione, sono deluso

"Kvaratskhelia ha chiesto al club di essere ceduto, mi è stato riferito. Ne ho parlato con il calciatore che mi ha confermato questa decisione". Lo ha detto il tecnico del Napoli Antonio Conte parlando della trattativa per la vendita di Kvaratskhelia al Psg.

"Personalmente - ha detto Conte - provo una grande delusione, perché sono stato sei mesi a cercare di far sentire Kvara al centro del progetto facendogli vedere che si poteva fare qualcosa di importante, ma ho anche lavorato con il club, visto che c'era un contratto che doveva essere rinnovato e invece dopo sei mesi siamo ancora all'inizio del contratto".

"Io le cose le prendo di petto - ha aggiunto il tecnico dei partenopei - e forse anche io non sono stato così incisivo nel convincere le due parti ad andare avanti insieme. Oggi sono al punto in cui devo fare un passo indietro, non posso tenere con le catene chi non vuole rimanere. Ovviamente andremo a perdere un calciatore importante". "Ho fatto da questa estate - ha aggiunto Conte - un lavoro per cercare di convincere il giocatore e il club a trovare una soluzione. Poi è arrivata questa notizia e faccio un passo indietro, è giusto che la situazione la risolvano Kvaratskhelia, il club e il suo entourage. Non vorrei mai che se Kvara restasse sentisse che io lo incateno al Napoli. Questa estate pensavo di convincerlo alla lunga sulla bontà del progetto e invece vedendo i risultati di questi giorni vuol dire che non ci sono riuscito, quindi devo fare un passo indietro. Kvara non è in partita con il Verona domani e vedremo cosa ci sarà ma io ora sono fuori da questa situazione, se anche dovesse rimanere deve sapere che io non mi sono più messo in mezzo a niente, se dovesse rimanere dovrà dare il 100%".

Conte, il Napoli non pensi al mercato ma alla sfida col Verona

"La volontà di Kvrataskhelia è troppo fresca, un fulmine a ciel sereno. Io ora sono concentrato sul Verona e devo trasferire questa idea ai ragazzi. Non contano le cessioni o gli acquisti, ma la partita. Sono tre punti, serve mettere fieno in cascina, è troppo importante". Così il tecnico del Napoli Antonio Conte suona la carica alla vigilia del match contro il Verona. Conte ha sottolineato le insidie del mercato riaperto: "Questo mese per noi è terribile. Tanti giocatori sono con la valigia in mano, tenerli concentrati non è mai semplice. Non ci dobbiamo far distrarre e ho fiducia in questa rosa che resti concentrata: ci attende una partita tosta, il Verona nelle ultime quattro gare ha fatto sette punti, ha vinto a Bologna, all'andata ci ha fatto tre gol, è fisica. Ci sono tante situazioni che devono farci stare attenti, i tifosi devono darci come sempre una mano perché è una tappa importante e dobbiamo iniziare il ritorno al meglio. Per domani - annuncia il tecnico - non saranno disponibili Buongiorno, Kvara ed Olivera. Quest'ultimo ha avuto questo problema muscolare al polpaccio, pensavamo di poterlo risolvere, ma bisogna avere delle precauzioni. Dispiace perché sta facendo molto bene ma c'è l'opportunità per Spinazzola che ha fatto un'ottima partita con la Fiorentina per riconfermarsi".





