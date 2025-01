Calcio: il Napoli pensa a Chiesa e Zhegrova

Napoli in trattativa con il Paris Saint Germain per la cessione di Kvaratskhelia, ma anche attivo sul mercato per mantenere una rosa di alto livello per la squadra prima in classifica. E' di gran lavoro il mercato di gennaio per il club azzurro, con il genio esterno georgiano che potrebbe uscire dalla rosa di Conte per circa 80 milioni di euro. Soldi che sarebbero subito investiti per andare incontro alle esigenze del tecnico, che in sette mesi ha del tutto risuscitato la squadra moribonda dello scorso campionato.

L'addio di Kvaratskhelia non è fatto, ma il dialogo con la squadra francese è in corso, come anche con Mamuka Jugeli, agente del calciatore del Napoli che tratta per il contratto da 10 milioni di euro a stagione proposto dal club francese al georgiano, che dopo lunghi dialoghi con il Napoli dall'estate scorsa non ha mai rinnovato il suo contratto che gli garantisce uno stipendio da 1,5 milioni l'anno. Una cifra che il Napoli si è offerto più volte di aumentare fino a 6 milioni ma senza avvicinarsi ai 10 proposti dal club parigino.

Kvaraskhelia intanto si allena a parte per un affaticamento muscolare e non sarà probabilmente in campo domenica sera contro il Verona, mentre il social ufficiale della Champions League trasmette una storia con alcuni video delle sue giocate più belle in questi anni di Napoli con il titolo "godetevi 67 secondi di Kvara", visibile anche dall'account del georgiano.

Intanto il dg azzurro Giovanni Manna lavora sui nuovi azzurri a partire da Philip Billing, centrocampista del Bournemouth e della nazionale danese atteso in Italia per le visite mediche dopo l'accordo per un prestito con diritto di riscatto di 10 milioni di euro. Billing soddisfa le alternative a centrocampo e consente di salutare Folorunsho, pronto ad andare alla Fiorentina. Ma il club azzurro pensa anche alla sostituzione di Kvaratskhelia, se partirà, con in pole position Federico Chiesa, pronto a lasciare il Liverpool per tornare in Italia con un prestito di riscatto da 25 milioni, ma resta vivo anche il tentativo di tentare il Lilla per prendere Edon Zhegrova, 25nne kosovaro che però il club francese non vuole cedere e comunque chiede almeno 50 milioni.



