Istituzioni e cittadini, brindisi in chiesa del Carmine a Napoli

Nella basilica del Carmine maggiore a Napoli oggi si sono ritrovati in centinaia per un brindisi augurale di fine anno. Rappresentanti delle istituzioni, semplici cittadini, diversi stranieri, uomini e donne delle associazioni di volontariato. Una festa voluta dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, in collaborazione con con il Comune, il delegato arcivescovile 'Giustizia, Carità e Pace' della diocesi di Napoli e il Comando Legione Carabinieri Campania.

Una scelta, quella del luogo, che non è stata casuale: accanto alla basilica del Carmine è attiva una delle più importanti mense che ogni giorno assicura il pasto a tantissime persone in difficoltà e che si mantiene grazie all'opera instancabile di decine di volontari e di benefattori.

Prima del brindisi c'è stato il "Concerto di fine anno della festa dell'amicizia e della solidarietà" con musiche della tradizione napoletana e del repertorio classico natalizio con l'esibizione della fanfara del decimo Reggimento Carabinieri Campania e con la partecipazione del mezzo soprano Marina Mega.

"Questa festa vuole essere un brindisi delle istituzioni che incontrano tutti - ha spiegato il prefetto Michele di Bari - anche quelli che vengono definiti i lontani. Questa iniziativa è volta a creare sinergie tra tutti, tra l'altro nell'anno che ci accingiamo a vivere, che è l'anno del Giubileo della speranza".

Speranza, ha evidenziato ancora di Bari, che però si coniuga con la "concretezza delle azioni delle istituzioni nei confronti di tutti. Quando c'è questo afflato, anche attraverso la grande disponibilità del terzo settore, della Chiesa e dei tanti che hanno aderito a questa iniziativa che si tiene in una delle chiese più grandi di Napoli, che è del Fec, ci incontriamo tutti insieme".

Nel corso del suo intervento, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha auspicato che il "2025 sia l'anno della Pace".





