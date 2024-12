Prefetto di Napoli, nel 2025 sfide che la città saprà affrontare

"A Napoli e ai napoletani per il 2025 non possiamo che augurare ogni bene. Napoli è una città meravigliosa ed inclusiva". Lo ha detto il prefetto di Napoli, Michele di Bari, parlando con i giornalisti a margine del brindisi augurale di fine anno nella chiesa del Carmine.

"È bello ritrovarsi qui tutti insieme, istituzioni e cittadini - ha proseguito il prefetto - perché il prossimo anno sarà un anno di tante sfide. Sfide che la comunità di Napoli saprà affrontare come sempre, con grande intelligenza, con grande vivacità intellettuale ma anche con quel grande spirito di umanità che rende questa città unica al mondo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA