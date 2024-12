Sei feriti in scontro tra auto, una con prognosi riservata

È di una giovane donna in ospedale con prognosi riservata e di altre cinque ferite in maniera non grave il bilancio dell'incidente stradale verificatosi all'alba di stamane lungo la Strada Statale 19, che collega Atena Lucana a Sala Consilina, nel Salernitano. I feriti, tutti del Vallo di Diano e di età compresa tra i 20 ed i 30anni, viaggiavano a bordo di due auto, una Fiat Panda e un'Alfa Romeo Giulietta, che si sono scontrate frontalmente.

Ad avere la peggio una 25enne che ha riportato un trauma cranico e lesioni interne all'addome. Si trova ricoverata presso l'ospedale di Polla e potrebbe essere sottoposta nelle prossime ad un intervento chirurgico. Gli altri feriti, ricoverati tra gli ospedali di Polla, Oliveto Citra e Mercato San Severino, hanno riportato traumi multipli ma le loro condizioni di salute non destano preoccupazione.

L'incidente si è verificato poco dopo le 6:00 di questa mattina. I feriti sono rimasti incastrati tra le lamiere delle auto per questo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno faticato non poco per estrarli dal rottame delle auto. Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118 ed i carabinieri della compagnia di Sala Consilina per effettuare i rilievi ed accertare la dinamica dell'incidente. Il traffico sulla statale ha subito rallentamenti a causa delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza della zona.



