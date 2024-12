Auto fuori strada per il ghiaccio, cinque feriti nell'Avellinese

Cinque feriti, tra cui due minori, in un incidente stradale verificatosi la notte scorsa sulla Statale 90 delle Puglie in prossimità del centro abitato del comune di Greci, in provincia di Avellino. L'auto, condotta da una 60enne di Ariano Irpino, a bordo della quale viaggiavano i due figli minori e i genitori, è uscita di strada finendo contro un muro che costeggia la strada. La donna ha perso il controllo dell'auto probabilmente a causa del fondo stradale ghiacciato. Sul posto quattro ambulanze del 118 e i Vigili del Fuoco che hanno liberato gli occupanti rimasti incastrati nelle lamiere. I feriti sono stati trasportati negli ospedali di Sant'Angelo dei Lombardi e Ariano Irpino. La donna è stata operata ed è in prognosi riservata. I suoi anziani genitori residenti a Castelfranco in Miscano, in provincia di Benevento, e i suoi due figli non sarebbero gravi.



