Scontro tra due vetture nel Salernitano, sei giovani feriti

Sei giovani sono rimasti feriti in un incidente stradale questa mattina poco prima dell'alba lungo la Strada Statale 19, che collega Atena Lucana a Sala Consilina, nel Salernitano. Due automobili, una Fiat Panda e un'Alfa Romeo Giulietta, si sono scontrate, forse frontalmente: dei sei feriti quattro sono residenti a Buonabitacolo e due a Pertosa. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'incidente si è verificato intorno alle 6:00. I feriti, rimasti incastrati tra le lamiere, sono stati estratti dai vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina. Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118 che hanno trasportato i feriti presso negli ospedali di Polla e Oliveto Citra. Al momento, le loro condizioni non sono ancora note. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina sono intervenuti per effettuare i rilievi e accertare la dinamica dell'incidente.

Il traffico sulla statale ha subito rallentamenti a causa delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza della zona.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA