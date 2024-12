A Napoli accese le luminarie natalizie

Napoli si è illuminata per le festività natalizie. Nel pomeriggio l'amministrazione comunale ha acceso le luminarie natalizie dando così avvio ufficialmente al periodo delle feste. In piazza Municipio, alla presenza del sindaco, Gaetano Manfredi, e dell'assessore al Turismo, Teresa Armato, sono stati accessi il grande albero e la carrozza con le renne. "L'anno scorso avevamo fatto una promessa ai napoletani e dunque quest'anno ci siamo preparati per tempo - ha detto Manfredi - e, nei limiti delle nostre possibilità, abbiamo cercato di offrire ai napoletani un bello spettacolo di luci per festeggiare insieme ai tanti ospiti che vengono da tutte le parti del mondo un bel Natale".

Nel weekend dell'Immacolata così come per tutto il periodo natalizio fino all'Epifania, la città di Napoli sarà meta di importanti flussi turistici. "Sarà una città molto piena per tutte le festività - ha sottolineato il sindaco - motivo per cui abbiamo potenziato i servizi di pulizia, il trasporto pubblico, i servizi di vigilanza della polizia municipale e gli info point. Abbiamo un piano molto organizzato per le festività natalizie e per l'inizio del nuovo anno. Speriamo così - ha proseguito Manfredi - di poter offrire una Napoli bella, sicura, tranquilla e accogliente a tutti i turisti, ai nostri concittadini, agli abitanti dell'area metropolitana e della Campania che verranno a trascorrere momenti di gioia nella nostra città". Soddisfazione per l'accensione delle luminarie in prossimità della festa dell'Immacolata è stata espressa dall'assessore Armato che ha evidenziato come le luminarie siano state installate in tutte le Municipalità con un impegno economico dell'amministrazione di 2milioni 400mila euro.

"E' un impegno consistente - ha detto Armato - l'anno prossimo intendiamo aumentare le risorse perché i napoletani sono particolarmente legati al Natale e vedono nelle luci natalizie un segnale di speranza e di gioia". Mentre si accendevano le luminarie in piazza Municipio, contemporaneamente, l'assessore al Verde, Vincenzo Santagada, ha presenziato all'accensione in piazza Garibaldi e l'assessore ai Giovani, Chiara Marciani, era in piazza Vanvitelli.



