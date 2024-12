In periferia Napoli botti in magazzino tra i palazzi, un arresto

Ancora un sequestro di botti e anche questa volta gli ordigni artigianali erano stipati in un magazzino tra i palazzi. 75 candelotti cobra - gli stessi che erano stati ritrovati anche nell'abitazione di Ercolano esplosa lo scorso 18 novembre con un bilancio di tre morti - sono stati sequestrati dai carabinieri a San Pietro a Patierno, alla periferia di Napoli.

La scoperta dei carabinieri del nucleo operativo di Bagnoli è avvenuta in un magazzino in via Cupa Arcamone. Non solo 75 candelotti cobra, nel verbale di sequestro. Anche un ordigno artigianale di 50 grammi, 7 "multigetto" pirotecnici da 100 colpi.

Il materiale, pronto per la spedizione a domicilio, è stato affidato agli artificieri del Comando Provinciale di Napoli.

Per il 21enne titolare della rivendita abusiva, sono scattate le manette. Dovrà rispondere di detenzione e commercio illegale di materiale esplodente ed è stato sottoposto ai domiciliari.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA