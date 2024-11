Il 'Cardarelli' dedica uno dei viali al suo progettista

Da oggi il viale centrale dell'ospedale 'Cardarelli' di Napoli porta il nome di Alessandro Rimini, il progettista dell'edificio che accoglie il più grande presidio del Mezzoggiorno e che diresse i lavori dal 1930 al 1934. Anni che videro impegnati centinaia e centinaia di operai.

L'intitolazione è avvenuta alla presenza della figlia Liliana che visse in queli anni a Napoli. Accolta dal direttore generale Antonio D'Amore, Liliana Rimini ha ricordato gli anni della sua permanenza in città ma anche la figura del padre, l'architetto originario del Veneto, che patì non poco a causa delle leggi razziali.

"La signora Rimini davvero ci ha fatto un grande regalo ad essere oggi qui con noi - ha detto il dg del Cardarelli, dinanzi a tantisisme persone - medici infermieri e studenti accorsi nel salone dell'edificio centrale - Noi oggi intitoliamo con gioia uno dei viali al progettista di questa opera,. E questa scelta fa parte del percorso "Memoria e futuro" che abbiamo intrapreso". Un percorso che si snoderà proprio per custodire la memoria "ricordando sempre da dove veniamo", ha aggiunto D'Amore Dopo l'intitolazione si è svolto un confronto sul ruolo del presidio, del sistema sanitario che è stato moderato dal giornalista Dario Del Porto.



