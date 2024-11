Assistenza sanitaria, premiato progetto Asl Napoli 3 Sud

Assistenza sanitaria: premiata l'Asl Napoli 3 Sud. L'azienda sanitaria ha infatti ricevuto il Lean ideas-idee progettuali in fase di realizzazione, una delle sezioni del Lean Healthcare Award 2024, il riconoscimento rivolto ai migliori progetti di riorganizzazione nel mondo Healthcare (assistenza sanitaria).

"Il Lean Award - fa sapere l'ufficio stampa della Napoli 3 Sud - è diventato un vero e proprio punto di riferimento per le aziende del settore, che hanno la possibilità di confrontarsi per capire come e dove migliorare i servizi per i cittadini".

Tra i numerosi progetti presentati, quello dell'Asl Napoli 3 Sud è risultato il migliore in un ambito davvero complesso: l'efficientamento della presa in carico del paziente nei percorsi di emergenza-urgenza. "Il progetto - spiega il direttore generale Giuseppe Russo - mira a ripensare i percorsi di emergenza-urgenza, per garantire la presa in carico del paziente con patologie acute ottimizzando le risorse, migliorando i processi e i servizi".

A ritirare il riconoscimento presso l'università di Siena è stato il direttore amministrativo della Napoli 3 Sud Michelangelo Chiacchio.





