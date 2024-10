Al via l'esercitazione sul rischio vulcanico ai Campi Flegrei

Sarà sabato prossimo, giornata conclusiva, il clou dell'esercitazione di priotezione civile sul rischio vulcanico "Exe Flegrei 2024", cominciata oggi in diverse località della Campania con varie attività di coordinamento.

A partire dalle ore 9 del 12, infatti, ci sarà il reale allontanamento assistito di un campione di popolazione dei 7 Comuni della Zona Rossa flegrea, che parteciperà alle attività su base volontaria. I cittadini raggiungeranno le aree di attesa previste dalla pianificazione comunale e da qui, attraverso i mezzi messi a disposizione dalla Regione Campania, verranno trasferiti nelle aree di incontro, dove saranno allestiti punti informativi, presidi sanitari e si testeranno le attività propedeutiche al trasferimento presso le regioni gemellate.

Saranno 5 le aree di incontro operative delle 6 previste dal piano di allontanamento: la stazione di Napoli Centrale, la stazione di Napoli Afragola AV, la stazione di Villa Literno (Caserta), la stazione di Aversa (Caserta) e l'Istituto "Don Diana" a Giugliano in Campania (Napoli). In particolare, dalla stazione di Napoli Centrale alle ore 11.45 partirà un treno diretto ad Aversa, che simulerà, per i cittadini di Pozzuoli, Soccavo e Bagnoli, la partenza verso le regioni gemellate. Altri due convogli stazioneranno rispettivamente nelle stazione di Aversa e di Villa Literno, per consentire il completamento delle procedure di registrazione e la conseguente salita sui treni. Al temine i partecipanti verranno accompagnati tramite bus, alle rispettive aree di attesa di partenza.



