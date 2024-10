Esercitazione 'Exe Campi Flegrei', due i momenti salienti

Sono due i momenti salienti dell'esercitazione nazionale sul rischio vulcanico "Exe Flegrei 2024" in corso da oggi al 12 ottobre in Campania.

Il primo venerdì 11 alle 17.00, quando in tutta la Campania, ci sarà la simulazione del messaggio di allarme IT- ALERT per l'Esercitazione del Rischio Vulcanico nei Campi Flegrei ed i cittadini riceveranno sul cellulare il messaggio simulato di Allarme.

Il secondo sabato 12 ottobre - dalle ore 9 alle 13 - quando ci sarà il reale allontamento assistito di un campione di popolazione dei 7 Comuni della Zona Rossa flegrea, che parteciperà alle attività su base volontaria. Nel Comune di Napoli le 4 Aree di Attesa e di Incontro sono le seguenti: Bagnoli (Viale della Liberazione) - con trasferimento alla stazione Napoli Centrale; Chiaiano (Via Leonardo Bianchi - Parcheggio Monaldi) con trasferimento alla stazione Villa Literno; Fuorigrotta (Via Marino altezza curva A stadio Maradona) (con trasferimento stazione Afragola); Soccavo (Piazza Giovanni XXIII) con trasferimento stazione Napoli Centrale.

I cittadini raggiungeranno le aree di attesa e da qui, attraverso i mezzi messi a disposizione dalla Regione Campania, verranno trasferiti nelle aree di incontro, dove saranno allestiti punti informativi, presidi sanitari e si testeranno le attività propedeutiche al trasferimento presso le regioni gemellate.



