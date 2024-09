Via da scuole e ospedali, come sarà test vulcanico Campi Flegrei

"Le esercitazioni sono importanti, soprattutto per i cittadini perché in questo modo riusciamo a testare effettivamente se le attività messe in campo sono utili e se bisogna migliorare su alcune criticità, che naturalmente soltanto testando possono essere scoperte". Lo ha detto il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, a margine dell'incontro con i cittadini sull'esercitazione di emergenza vulcanica ai Campi Flegrei in programma per l'11 e 12 ottobre.

Il sindaco ha quindi incoraggiato i cittadini ad iscriversi all'esercitazione, per ottenere una adesione molto maggiore di quella della precedente esercitazione di giugno, cui parteciparono solo poche persone.

All'esercitazione si può aderire dal sito web della Protezione civile. Il 12 ottobre ci sarà una simulazione di evacuazione con i cittadini che decideranno di partecipare e anche con le scuole e gli ospedali. A questo riguardo, i responsabili dell'esercitazione chiedono ai genitori di collaborare, ad esempio non andando a scuola dai figli, che verranno portati nelle aree sicure dai docenti addestrati. Per i cittadini che aderiscono ci sarà la raccolta in cinque punti di ritrovo, da cui saranno poi portati con i bus della Regione Campania: quindi ci sarà la simulazione del loro trasferimento via treno in Lombardia e in altre tegioni. Negli ospedali saranno mobilitati personale e automezzi, con la simulazione dei pazienti da evacuare.



