Ciciliano, 7 ottobre tavolo a Roma su fondi per case bradisismo

"Il 7 ottobre, alle 18, è stato convocato al ministero della Protezione civile con il ministro Musumeci un tavolo con i tre sindaci di Napoli, di Pozzuoli e di Bacoli per definire il percorso condiviso". Lo ha detto il capo Dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, facendo il punto a Pozzuoli sui provvedimenti attuativi del dl ricostruzione, attesi per lo stanziamento dei fondi per le case che hanno subito danni dalle scosse del bradisismo e che sono state evacuate. Si tratta al momento di 150 edifici, con circa 1.500 evacuati. I milioni stanziati sono 20 per il 2024, 15 per il 2025 e 15 per il 2026.

"C'è un decreto ministeriale sul tema - ha proseguito Ciciliano - che è firmato dal ministro della Protezione civile Musumeci di intesa con la Regione Campania, la quale ha mandato proprio questa mattina l'intesa" e quindi ora i tempi saranno "brevissimi".



