Gratteri, a Napoli ho fatto raddoppiare forze ordine in strada

"Da quando mi sono insediato a Napoli ho fatto raddoppiare il numero di telecamere e quello di forze dell'ordine su strada. Se girate nel centro storico di Napoli, trovate il doppio delle forze dell'ordine che trovate a Roma o Milano in questo momento": così il procuratore capo di Napoli Nicola Gratteri alla presentazione del libro 'Demoni' del giornalista Lirio Abbate.

"Nelle vie piu' importanti di Napoli ogni 700 metri c'e' una pattuglia. Questo ha portato, nell' ultimo anno, ad una impennata di arresti: quando va male in una settimana arrestiamo sessanta persone. Abbiamo dato una forte accelerazione sulla sinergia". "In questa Procura - ha detto ancora il procuratore - ci sono magistrati straordinari e tra i migliori investigatori d'Italia. Ho cercato di creare più sinergia tra Procura e forze dell' ordine. C'e' un maggiore afflato"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA