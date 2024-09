Gratteri, a Napoli c'è cultura, non solo camorra o violenza

"A Napoli dei risultati sono arrivati", in materia di lotta alla criminalità: lo ha detto il procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, alla presentazione del libro ' Demoni' del giornalista Lirio Abbate svoltasi nella libreria Mondadori del capoluogo campano. "Sono contento che Napoli sia scesa al dodicesimo posto" ha aggiunto ricordando una recente classifica del Sole 24 Ore relativa agli indici di criminalità.

"Sono qui dal 20 ottobre 2023 e sono uscito una sera sola, quella del G7 Cultura per parlare di Unesco. Pero' qui c'e' una densita' di monumenti nel centro storico, il primo teatro d' Italia. Un altro indice della bellezza di Napoli sapete qual e'?" ha detto al pubblico: " E' che a Napoli si vendono più biglietti del teatro rispetto a Roma e a Milano. E' il senso che a Napoli non c'e' solo camorra o violenza ma c'e' cultura".





