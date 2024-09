"Cassonetti rifiuti in stalli taxi", domani un sit-in a Napoli

Chiedere, con forza e ancora una volta, la rimozione, finora sempre negata, dei cassonetti di rifiuti negli stalli di via Partenope riservati ai taxi, lì posizionati a causa dei lavori in corso: è questo il motivo del sit-in di protesta organizzato per le 10,30 di domani a Napoli, in via Partenope (angolo via Dumas).

A renderlo noto sono i direttivi dell'Associazione Tassisti di base e dell'OR.S.A. Taxi Napoli.

"Nei mesi scorsi a causa dei lavori per il rifacimento del manto stradale di Via Partenope - si precisa in un comunicato - senza nessun preavviso abbiamo trovato nello stallo taxi di via Dumas angolo via Partenope dei cassonetti destinati ai rifiuti organici che prima stazionavano sulla sudetta strada. Facendo presente agli enti preposti tramite e-mail che quel posteggio è di primaria importanza perchè va a servire l'utenza che usufruisce degli alberghi del Lungomare e per tale ragione perdere anche un solo posto di quello stallo equivale ad un danno di non poco conto sia per l'utenza che per il tassista, ad oggi non abbiamo ancora avuto la rimozione di quei cassonetti".

"Malgrado anche l'interessamento da parte di qualche consigliere per la risoluzione della problematica - sottolineano le due organizzazioni sindacali - abbiamo riscontrato però da parte del Presidente della municipalità il totale diniego nel posizionare altrove i cassonetti".

L'Associazione Tassisti di base e l'OR.S.A. Taxi Napoli si dicono stanche "dei continui solleciti sia alla municipalità di competenza e sia all' Ufficio del trasporto pubblico e stanchi anche dei continui allontanamenti da parte della polizia municipale nei confronti dei colleghi che stazionano fuori fila per colpa dei dei cassonetti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA