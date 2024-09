Taxi a Napoli, nuove licenze e liberalizzare il settore

Nuove licenze taxi e una liberalizzazione del settore, aumentando anche il numero degli NCC e prevedendo più assunzioni di agenti della Polizia Locale: è quanto emerso in modo unanime dal confronto tenutosi oggi in commissione Polizia Locale e Legalità a Napoli, presieduta da Pasquale Esposito. Una sfida dai forti connotati politici, ha ricordato il presidente Esposito, per la quale la commissione, in maniera trasversale, è pronta a coinvolgere l'Amministrazione fino ad avviare una riforma del Regolamento per il Corso Pubblico.

All'incontro, richiesto dal consigliere Gennaro Demetrio Paipais (Manfredi Sindaco), ha partecipato anche il comandante della Polizia Locale Ciro Esposito, che ha risposto alle sollecitazioni dei molti consiglieri intervenuti - Massimo Cilenti (Napoli Libera), Sergio D'Angelo (Napoli Solidale Europa Verde Difendi la Città), Gennaro Esposito (Misto), Iris Savastano (Forza Italia), Fulvio Fucito (Manfredi Sindaco), Mariagrazia Vitelli (Partito Democratico) - sulla necessità di maggiori controlli per arginare le quotidiane forme di abuso, specie in punti nevralgici come il porto, l'aeroporto o la stazione centrale, ma anche sulla carenza di personale della Polizia Locale, sulla necessità di garantire infrastrutture e un servizio pubblico adeguati alla attuale domanda che si registra in città, aumentata notevolmente con l'incremento dei flussi turistici.



