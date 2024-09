Il sindaco di Pompei, 'avevo esortato Sangiuliano a restare'

"Lo avevo esortato a rimanere.

Dalle motivazioni che ho letto ha dimostrato di non essere attaccato a quel posto di potere". Così il sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio, ha commentato all'ANSA le dimissioni del ministro Sangiuliano.

"Ho appreso la notizia con amarezza - ha aggiunto Lo Sapio - ma ne prendo atto, e rispetto la sua decisione. Se la sua scelta è stata determinata dal bisogno di stare accanto alla moglie, ciò gli fa onore e dimostra che ha valori che non tutti hanno".

Quanto al neoministro Giuli, il sindaco di Pompei ha detto: "Non lo conosco, ma farò con lui quanto ho fatto con Sangiuliano: gli offrirò la piena accoglienza della città quando verrà in visita agli Scavi. È quanto abbiamo fatto sia con Franceschini sia con Sangiuliano che, seppure con programmi e percorsi diversi, hanno assicurato ugualmente una presenza costante su Pompei. Per questo, a entrambi, abbiamo consegnato le chiavi della città ".



