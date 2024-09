Legale di Sangiuliano, non ci sono prove sia stato ricattato

"Non ci sono prove che sia stato ricattato, lo escludiamo certamente" e "per il materiale che abbiamo esaminato siamo nel pieno di una vicenda privatissima.

Questa vicenda politicamente risponde a una logica della doppia morale tutta italiana, morale propria è quella dell'avversario".

Così il legale del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, Silverio Sica, davanti alla sede del dicastero.

"Stiamo verificando una per una le dichiarazioni della dottoressa Boccia per renderci conto se c'è una violazione della riservatezza di quella che è stata la vicenda umana che ha accomunato per breve tempo queste due persone", aggiunge Sica.

Sui tempi dell'esposto, "aspettiamo si calmi la vicenda politica e poi facciamo firmare la denuncia che andiamo a elaborare".

Legale Sangiuliano, 'piano studiato? Non escludiamo nulla'

"Se si è trattato di un piano studiato? Non sappiamo, dobbiamo verificarlo. Non escludiamo nessuna ipotesi rispetto a questo". Così l'avvocato del ministro Gennaro Sangiuliano, Silverio Sica. In merito ai soldi pubblici, ha precisato che "non ci sono stati nemmeno per un caffè. Questa è una vicenda privatissima che si è trasformata, in base alla logica della doppia morale, in una vicenda politica".

Legale Sangiuliano, 'dimissioni? Tornerebbe libero cittadino'

"Le dimissioni? Se dovessi esprimere un'opinione assolutamente personale direi che il ministro potrebbe recuperare la sua libertà di azione in questo momento rispetto a una bagarre politica di questo tipo tornando a essere un libero cittadino". Così Silverio, Sica il legale del ministro Sangiuliano, a proposito della possibilità di dimissioni che, sottolinea l'avvocato, "possono rispondere anche ad una sua libertà di azione".



