Si allontanano da casa, ritrovate a Napoli

Ore di apprensione che si sono sciolte in liberazione nella tarda serata di ieri per due ragazze di Avellino che dalla mattinata non davano più notizie.

I genitori delle due amiche, di 13 e 19 anni, hanno lanciato l'allarme alla Polizia di Stato che ha immediatamente attivato le ricerche, rese particolarmente difficile dal fatto che i telefonini cellulari delle due giovani erano stati spenti. Gli agenti della Questura di Avellino, in collaborazione con la Polizia ferroviaria, le hanno rintracciate nella tarda serata di ieri in piazza Garibaldi, nei pressi della stazione ferroviaria, a Napoli e affidate ai familiari che hanno espresso gratitudine agli agenti.



