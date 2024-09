Si allontana da casa, ritrovato dai carabinieri in Irpinia

Dopo molte ore di ricerche, i carabinieri hanno rintracciato un 40enne di Monteverde, in provincia di Avellino, che si è allontanato da casa volontariamente senza più dare notizie di sé. Sono stati i familiari a denunciare la scomparsa e subito dopo è scattato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse. L'uomo è stato trovato dai militari della Compagnia di sant'Angelo dei Lombardi in una fitta boscaglia, non molto distante dall'abitazione. Dopo essere stato visitato dai sanitari del 118, che lo hanno trovato in discrete condizioni, è stato riaccompagnato dai familiari.



