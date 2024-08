Bimbo muore annegato: si indaga per omicidio colposo

Nel fascicolo aperto dalla procura di Torre Annunziata sul caso del bimbo di 7 anni annegato nella piscina di un agriturismo di Vico Equense (l'ipotesi di reato è quella dell'omicidio colposo) non risultano al momento indagati, ma non è detto che non vi siano novità prima dell'autopsia, momento considerato importante per stabilire le cause del decesso che potrebbe essere legato ad un malore subentrato dopo che il piccolo si è tuffato in acqua.

Esame autoptico che potrebbe essere affidato al medico incaricato dalla procura nella giornata di domani.

Vanno avanti intanto gli accertamenti sulla piscina dell'agriturismo di Vico Equense. Ad eseguire i rilievi non solo le forze dell'ordine (sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Sorrento) ma anche le autorità sanitarie.



