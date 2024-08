Bimbo muore annegato: in serata una veglia di preghiera

Una veglia di preghiera per ricordare Giuseppe Grieco, il bambino di 7 anni morto ieri annegato nella piscina di un agriturismo di Vico Equense e la cui salma è stata sequestrata ed è ora all'obitorio dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia in attesa di autopsia. È quella organizzata per questa sera, a partire dalle ore 19, nella parrocchia Sant'Agostino della città stabiese.

"Signore, ti affidiamo il nostro dolore" è il messaggio che sta girando sui social per informare i fedeli dell'iniziativa.

Intanto proseguono le indagini dei carabinieri per accertare cosa sia accaduto nella piscina (che è stata posta sotto sequestro) dove il piccolo ha perso la vita: da quanto ricostruito il ragazzino si sarebbe tuffato e dopo poco sarebbe stato notato privo di sensi. Soccorso dai genitori e dal bagnino della struttura, nonostante tutti i tentativi effettuati dai soccorritori (sul posto è arrivato anche il personale sanitario del 118), il piccolo non ha mai ripreso conoscenza.

L'esame autoptico servirà a comprendere se a causare il decesso del bambino (che sapeva nuotare) sia stato un malore legato ad una possibile congestione.



